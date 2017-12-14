Центробанк свидетельствует, что финансовое оздоровление Бинбанка идет успешно

В банковском секторе внимательно наблюдают за процессами санации банка «Открытие» и Бинбанка, которые происходят с помощью Фонда консолидации банковского сектора, созданного в июле этого года, сообщает Комсомольская правда.

Еще недавно Центробанк передавал проблемный банк одному из крупных игроков рынка, выдавая льготный кредит для ведения процедуры санации. Однако такая модель не всегда работает успешно. По словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, с внедрением нового механизма спасения банка с помощью Фонда консолидации банковского сектора решается основные его проблемы – одномоментно происходит докапитализация и исправление бизнес-модели. Причем это обходится Центробанка примерно на треть дешевле, чем при выдаче кредита на санацию.

В настоящее время наиболее успешно происходит санация Бинбанка – специалисты отмечают, что полное оздоровление может быть очень скорым.. Столь быстрое улучшение связано в первую очередь с тем, что владельцы Бинбанка сами инициировали обращение за помощью к регулятору, не дожидаясь критической ситуации. В частности, Микаил Шишханов, основной акционер Бинбанка, сразу же заявил, что предпримет все зависящие от него действия, чтобы оздоровить банк в ммаксимально короткие сроки. А на недавнем собрании акционеров Бинбанка было решено использовать нераспределенную прибыль в размере 17,6 млрд рублей и эмиссионный доход в размере 25,3 млрд рублей для покрытия убытков банка, а также, прекратить обязательства банка по субординированным займам перед акционерами в размере 226 млн долларов, а также перед АСВ объемом в 18,4 млрд рублей.



Владельцы Бинбанка совместно с временной администрацией активно работают над выправлением всех нормативов и финансовых показателей, в то время, как вся команда на конвейерной основе активно разрабатывает, запускает и обновляет продуктовую и сервисную линейки как для частных , так и для корпоративных клиентов. При этом не останавливается работа над совершенствованием внутренних операционных программ. К примеру, в период санации, Бинбанк запустил централизованную систему управления расходами, а недавно был внедрен искусственный интеллект для работы с просроченной задолженностью в розничном бизнесе, что позволит только в 2018 году сэкономить не менее 1 млрд рублей.

Все эти действия позволили предотвратить отток клиентов из банка, и уже сейчас Бинбанк работает в штатном режиме. Вкладчики увидели, что их вложения находятся в безопасности. «Бинбанк уже стал полугосударственным или государственным. Он находятся под опекой ЦБ, все плохое уже позади», – уверен президент ИГ«Московские партнеры» Евгений Коган. С ним согласен управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев, отмечая, государство фактически стало акционером Бинбанка, что несомненно успокаивает и обнадеживает клиентов.