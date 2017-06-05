«Платон» ушел на второй план в обсуждении проблем грузоперевозчиков

Как информирует РБК-Татарстан, в Казани состоялась организованная ГК «Деловые Линии» встреча представителей транспортно-логистического бизнеса республики. Участники много говорили о насущных проблемах транспортного рынка и выдвигали предложения об их решении.

Во время встречи много внимания было уделено проблемам весогабаритного контроля. Так, исходя из оценок «Росавтодора», в среднем, перегрузка фур на дорогах нашей страны достигает 30%. Штрафные санкции за это колеблются в диапазоне от 150000 до 500000 рублей. Но известно, что весы могут зафиксировать перегрузку и по не зависящим от перевозчика причинам: смещение груза из-за ускорения или неровности дороги, неправильная загрузка, резкое торможение и тому подобное.

Кроме того, по словам представителей грузоперевозчиков, в разных субъектах РФ устанавливается своя нагрузка на ось. Разнятся показатели весов на федеральных и региональных трассах. Поэтому одна из проблем весогабаритного контроля сегодня – стандартизация весов.

По словам директора транспортной компании «ИСТЭК» Фидаиля Хакимова, одним из самых неприятных следствий перегрузки является отправка на штрафстоянку. Это значительно отражается на расходах по перевозке груза, сложностях доставки и влечет за собой дополнительную бумажную волокиту.

Стоит отметить, что отсутствие эталона взвешивания и единой системы для фиксации результата приводят к самостоятельным поискам путей решения проблемы со стороны перевозчиков. Специалисты группы компаний «Деловые линии» занимаются разработкой навигатора для мобильных, который будет учитывать нужды перевозчиков. Однако разработка осложняется отсутствием в открытом доступе единой базы ограничительных знаков.

На встрече зашел разговор и о контроле труда и отдыха водителей, который сейчас технически осуществляется тахографом. Он автоматически фиксирует время в пути, время остановки, стоянки и скорость движения. Кроме того, исходя из нормативов, сон в кабине отдыхом не считается, а безостановочное движение при этом не может превышать четырех часов. Часто в мегаполисе за это время водитель не успевает даже преодолеть пробки на дорогах.

Кроме того, участники круглого стола, обсуждали оплату водителю во время того, когда он находится в кабине, но не управляет грузовиком. Чтобы соответствовать новым требованиям регуляторов, в рейс могут одновременно выйти до трех водителей, и всем нужно платить зарплату. Можно, конечно, оставлять одного водителя на грузовик. Но тогда в разы увеличится продолжительность рейсов.

Много говорилось и о «пакете Яровой», из-за вступления в силу которого грузоперевозчики столкнулись с усложнением процедуры приемки-передачи груза. Так, у этого закона нет подзаконных актов, которые бы регламентировали действия транспортно-логистических операторов во время проверок. К тому же, грузоперевозчикам приходится перестраивать инфраструктуру и бизнес-процессы. Установка рамок, найм дополнительного персонала для проверки грузов, обучение сотрудников и другие меры в масштабе крупных компаний составляют сотни и тысячи дополнительных человеко-часов, что отражается на стоимости отправок.

Наиболее медийная тема в контексте грузоперевозок — система «Платон» — оказалась наименее значимой для профессиональных игроков транспортного рынка. Участники круглого стола высказали разные соображения по вопросу, но отметили несомненные достоинства «Платона»: возможность выхода на контакт с Министерством транспорта РФ и возможность создания саморегулируемой организации в отрасли. На конец 2016 года в системе прошло регистрацию 775000 грузовых автомобилей массой, превышающей 12 тонн.

Таким образом, для татарстанских перевозчиков реальные проблемы отрасли значительно отличаются от тех, которые тиражируются в СМИ. Конечно, «Платон» оказывает существенное влияние на развитие рынка и делает его прозрачнее. Однако более сильное давление на рыночную ситуацию создается проблемой весогабаритного контроля, отсутствием единых баз данных, законом о труде и отдыхе и другими обсуждаемыми вопросами. В случае негативного развития событий отрасль могут покинуть многие игроки, а логистические услуги значительно подорожают.